Salernitana, De Sanctis: “Cavani sarebbe un sogno. Petagna? Dipende dal Napoli…”

Per il dopo Sabatini , la Salernitana riparte da Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo. Il dirigente granata dovrà immediatamente mettersi al lavoro per imbastire una nuova squadra, nell'obiettivo di ripetere il miracolo salvezza mostrato questa stagione. A proposito delle trattative di mercato, l'ex Roma è intervenuto oggi nella conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Botheim è un obiettivo importante, ma è un calciatore seguito da club di un certo livello. Tutto dipende dalla volontà del calciatore e dei suoi rappresentanti. Quanto a Bonazzoli, abbiamo deciso di non riscattare nessuno. Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere. Su Petagna potrebbero esserci degli sviluppi, ma dipende dalla società d'appartenenza. Cavani? Quando il presidente si espone in maniera così chiara, parlando di sogno e non di obiettivo, da parte mia c'è anche un sussulto d'entusiasmo. Lasciamo sullo sfondo l'idea del nostro presidente che, magari, potrà fare un regalo alla direzione sportiva e all'allenatore. Ma se poi non arriva Cavani e prendiamo Botheim non si dica che il nostro mercato è una "chiavica"".