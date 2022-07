Salernitana, contatti positivi per Bonazzoli e Thorsby: c’è l’ok della Sampdoria

Salernitana protagonista attiva del mercato, in vista della prossima Serie A . Dopo l'acquisto del norvegese Botheim e dell'ex Atalanta Lovato , il club granata è al lavoro per altri due acquisti di spessore per la categoria.

Come riporta infatti Il Mattino, proseguono positivamente i contatti tra Salernitana e Sampdoria per Federico Bonazzoli e Morten Thorsby. Per il primo si tratterebbe di un ritorno in maglia granata, con cui ha disputato la scorsa stagione contribuendo a conquistare la miracolosa salvezza, 10 gol totali in 32 presenze. Il norvegese è in uscita dal club blucerchiato e sta valutando tutte le offerte.