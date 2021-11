Salernitana, Colantuono: “Ribery? Ho grosse perplessità. Juventus, partiamo pari…”

Alla vigilia della sfida infrasettimanale contro la Juventus, valida per la 15a giornata di Serie A, il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha presentato la sfida in programma all'"Arechi" contro la squadra bianconera, guidata da Allegri

"Il pari con il Cagliari? C'è sempre rammarico per essere costantemente in emergenza. Domani mattina è previsto un altro allenamento, anche per questo non ho diramato la lista dei convocati. Qualcuno lo abbiamo recuperato, per altri è una situazione ai limiti. Ribery? Non è nemmeno detto sia convocato. Ha avuto problemi di un certo tipo, vedremo domani, ci sono altre 24 ore di tempo e proveremo a sfruttarle al massimo ma ho grosse perplessità. Sugli altri ci sono più possibilità. Juventus in difficoltà? Le partite vanno giocate, scopriremo domani se avranno punti deboli. Occorrerà l'atteggiamento giusto, speriamo di sfruttare quelle occasioni che si potranno presentare. La Juventus ha perso l'ultima partita e verrà qui con il dente avvelenato, ma la mia esperienza insegna che ogni gara va giocata. Al fischio di inizio partiremo 0-0, poi vedremo cosa succede. E' normale: recitano un ruolo diverso rispetto al nostro, la Salernitana però deve essere gagliarda un po' come accaduto contro il Napoli che, ad oggi, è la squadra più forte del campionato. Salernitana-Juventus come Davide contro Golia? Se ci soffermiamo sui pronostici parliamo d'aria fritta, noi siamo una neopromossa che non faceva la serie A da tanti anni e viviamo un campionato molto difficile. Bisogna attrezzarsi parecchio per fare un campionato all'altezza, come tutti abbiamo pregi e difetti. Partiamo 0-0, poi vedremo al 90' se saremo stati bravi a difendere, ad attaccare, a pressare e a fare tutto quello che serve per sovvertire questo pronostico. Il girone di ritorno è un'altra storia, cambierà il calendario e noi vogliamo restare quanto meno distanti possibili dalla zona salvezza. Cosa manca alla Salernitana? Qualche punto in più. Quando vivi un momento del genere, con risultati che faticano ad arrivare pur con buone prestazioni, diventa difficile. Occorrerebbe anche a noi un minimo di spensieratezza, a livello mentale ti alleggerisci se ottieni qualche buon risultato. Sarebbe bello giocarci qualche gara senza assilli legati al risultato. Ad ora non è possibile".