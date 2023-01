Calciomercato Salernitana, Valencia e Botheim ai saluti: Verdi ed Henry ad un passo

Altri bivio significativo sul mercato per la Salernitana targato Davide Nicola . Porte girevoli in zona offensiva con gli attaccanti prelevati in estate, ed ormai ai margini del progetto: Erik Botheim e Diego Valencia . Per entrambi un altra panchina in vista del match esterno contro l' Atalanta e valigie praticamente quasi pronte direzione Verona . Definiti gli ultimi dettagli dell’operazione con il club scaligero, almeno uno tra il centravanti norvegese e quello cileno raggiungerà mister Zaffaroni , con l'opzione doppio colpo non del tutto naufragata.

Via libera contestualmente legato all’accelerata della Salernitana per l’acquisizione dei cartellini in prestito di Simone Verdi e Thomas Henry. Il ds De Sanctis è riuscito a ridurre le distanze con società gialloblù ed entourage dei due calciatori in questione, la cui posizione in maglia scaligera sembra essere finita ai margini del progetto tecnico. Affare virtualmente definito per il passaggio a titolo temporaneo del centravanti francese e del fantasista ex Napoli e Bologna tra le altre, già passato da Salerno lo scorso anno. Intesa di massima già raggiunta tra le parti e chiusura ad un passo. Davide Nicola è pronto ad accogliere due profili in cima alla sua lista di preferenze per elevare cifra tecnica e personalità dell'attacco granata, con una punta che possa adattarsi nel miglior modo possibile al credo calcistico del mister piemontese. Fantasia, colpi da fenomeno e ottimi tempi di inserimento in fase offensiva con Verdi. Questi gli identikit dei calciatori pronti a vestire granata, secondo quanto riportato da TMW. Seguiranno aggiornamenti...