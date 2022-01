Calciomercato Salernitana, idea Mousset: Sabatini punta l’attaccante dello Sheffield

Il club campano dopo ave ufficializzato l'arrivo dal Torino di Simone Verdi, e definito linnesto del centrocampista in arrivo dal Corinthians, Ederson, il ds Walter Sabatini è al lavoro per lattaccante classe 96, Lys Mousset dello Sheffield United

Continua a ritmi serrati il lavoro del ds della Salernitana, WalterSabatini. Dopo aver definito l'ingaggio del trequartista ex Empoli e Torino, SimoneVerdi, e l'arrivo dal Corinthians del ventiduenne centrocampista brasiliano, Ederson, atteso nelle prossime ore in Campania per visite mediche di rito e firma sul contratto. Adesso, il manager nativo di Marsciano, starebbe lavorando ad un nuovo colpo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di StefanoColantuono. L'ex dirigente di Palermo, Roma ed Inter, tra le altre, starebbe infatti vagliando il profilo dell'attaccante classe 1996 Lys Mousset, attualmente in forza allo Sheffield United, formazione che milita nella Championship inglese. A sorpresa, il club granata avrebbe in queste ore avviato le trattative per portare il calciatore francese alla corte del patron Iervolino. Mousset arriverebbe in Campania con la formula del prestito fino al termine della stagione. il calciatore, prima di indossare la casacca dello Sheffield, ha vestito le maglie di Le Havre e Bournemouth.