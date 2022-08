Calciomercato Salernitana: fatta per Candreva dalla Sampdoria, nel mirino Maggiore

La Salernitana è scatenata sul fronte entrate in sede di calciomercato. Il club granata - dopo aver definito l'operazione per il trasferimento di Vilhena - ha accelerato tangibilmente per portare Antonio Candreva alla corte di Nicola. L'esperto esterno - che in carriera ha indossato maglie prestigiose quali quelle di Lazio e Inter - si trasferirà così dalla Sampdoria alla Salernitana. Un colpo per implementare la cifra tecnica di una squadra che, nella passata stagione, è riuscita in extremis a staccare il pass per la salvezza. Il classe 1987 effettuerà oggi l'ultimo allenamento con i blucerchiati, per poi partire per la Campania nella giornata di domani.