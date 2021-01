Calciomercato Salernitana, Di Gaudio obiettivo per l’attacco: contatti avviati. La situazione

Quale futuro per Antonio Di Gaudio?

Lo scorso ottobre, l’esperto attaccante palermitano sembrava ad un passo dall’approdo alla corte di Roberto Boscaglia, con l’Hellas Verona pronto a corrispondergli una buonuscita pari allo stipendio previsto per l’ultimo anno di contratto (circa 400 mila euro). Tuttavia, l’operazione con il Palermo non è andata in porto.

Il classe 1989, fuori dal progetto tecnico di Ivan Juric, lascerà Verona già nel mese di gennaio. E chi sarebbe sulle tracce del calciatore è la Salernitana di Fabrizio Castori. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSalernitana’, il club campano avrebbe già avviato i contatti con Di Gaudio che, alla luce del rapporto che lo lega al tecnico dopo l’esperienza condivisa in quel di Carpi, accetterebbe volentieri la destinazione. Il giocatore originario di Palermo, accostato al club di viale del Fante anche di recente, potrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo, nonostante la dirigenza granata avesse inizialmente pensato ad un semestrale con opzione.

Dopo la sfida contro il Pordenone, in programma domani alle ore 18, potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Seguiranno aggiornamenti…