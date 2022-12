Calciomercato Salernitana, colpo granata per la porta: in arrivo Guillermo Ochoa

La Salernitana chiude la trattativa per l'arrivo del portiere messicano Guillermo Ochoa

Manca ormai poco all'inizio ufficiale del calciomercato invernale, così come imminente è la ripresa del campionato di Serie A fissata per il 4 gennaio 2023.

Salernitana già attiva e protagonista a causa dell'infortunio del portiere Gigi Sepe, che rimarrà ai box per un tempo ancora indefinito a cause di noie muscolari. La dirigenza granata si è nel frattempo assicurata l'arrivo dell'estremo difensore messicano Guillermo Ochoa, reduce dal Mondiale da protagonista con la sua nazionale e noto ai più per il carisma e il suo essere para-rigori.