Totti su Dybala: “Un top, ma gioca 15 partite all’anno. La Roma rifletta”

Le parole dell'ex capitano non sono di certo passate inosservate: ecco come ha reagito il numero 21 della Roma.

"Se fossi un dirigente della Roma penserei bene a confermare un top player che gioca 15 partite all’anno". Così Francesco Totti, come riportato dal "Corriere dello Sport", in merito alle prestazioni offerte fin qui da Paulo Dybala con la maglia della Roma, attualmente alle prese con un risentimento muscolare. Quali saranno i tempi di recupero? La Joya dovrebbe stare fermo ai box per circa 10-15 giorni. Stop che coincide con la pausa Nazionali, per poi valutare il ritorno in campo in vista del match contro il Lecce.