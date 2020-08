Siviglia-Roma, Pellegrini: “Delusione e rabbia. Friedkin deve essere la soluzione per rinascere”

La delusione della Roma, eliminata dall’Europa League.

In occasione degli ottavi di Europa League, sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena si è giocata la gara tra il Siviglia e la Roma: gli spagnoli hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Reguillon e En-Nesyri, eliminando i giallorossi e volando ai quarti di finale. Brutta prima gara per la nuova proprietà del club capitolino, che esordisce con una pesantissima sconfitta condita da un’eliminazione.

Al termine del match il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo tutta la sua amarezza per la pesante sconfitta subita:

“Non so cosa sia mancato. Loro hanno fatto una grande partita e noi no. Hanno vinto, hanno meritato ed è giusto così. Ora c’è tanta delusione e tanta rabbia. Forse è meglio in questo momento riflettere e non parlare perché magari si dicono cose che non si vogliono dire. Abbiamo preparato la partita come le altre di campionato che abbiamo fatto bene. Alla fine in campo loro hanno fatto una grande partita e hanno vinto. E’ giusto così. Mascherina? Sicuramente una volta entrato in campo non ho pensato a niente. La cosa che mi dava più fastidio era la respirazione ma non è importate. C’è tanta amarezza e delusione. Era un po’ una valvola di sfogo per noi l’Europa League per dimostrare quello che non abbiamo dimostrato. Nuova proprietà soluzione per ripartire? Deve esserlo. Spiace non avergli dato una soddisfazione“.