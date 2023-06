Siviglia-Roma, Mendilibar batte Mourinho ai rigori. Dybala gol, Mancini errori fatali

Il Siviglia solleva la sua settima Europa League e fa perdere per la prima volta in carriera una finale al tecnico José Mourinho. A Budapest trionfa la formazione di Mendilibar che dopo un primo tempo sottotono è maturata nel corso della gara, prendendosi qualche rischio ed infine andando a vincere grazie alla propria esperienza in finali di questo tipo.

Prima grande occasione del match capitata all'11' sul destro di Spinazzola sul pallone teso servitogli da Celik. Conclusione potente ma centrale che trova la risposta di Bonou. Al 35' è passata in vantaggio la Roma grazie ad uno splendido filtrante di Mancini a pescare in profondità Dybala. Sinistro ad incrociare vincente dell'argentino che ha fatto esplodere di gioia i tifosi giallorossi presenti. Siviglia vicinissimo al pareggio al quinto minuto di recupero del primo tempo con il mancino da fuori area di Rakitic che ha trovato il palo interno facendo correre un brivido lungo la schiena di Rui Patricio. L'1-1 è arrivato al 55' con una sfortunata deviazione nella propria porta di Mancini, goffo nella marcatura su Ocampos. Al 75' fiato sospeso per i tifosi della Roma per un contatto sul già citato ex Genoa da parte di Ibanez ma grazie all'ausilio del VAR, l'arbitro Taylor è tornato sui propri passi non confermando il calcio di rigore per il Siviglia. I novanta minuti regolamentari non sono bastati a decretare una vincitrice, con la gara che è proseguita ai tempi supplementari. Extra time ruvido che ha visto una traversa della Roma colpita da Smalling al tramonto del secondo tempo supplementare.