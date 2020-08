Siviglia-Roma, mea culpa di Fonseca: “Loro superiori, sconfitta meritata. Niente scuse, c’è solo un responsabile”

Pesantissima sconfitta per la Roma che perde contro il Siviglia e saluta l’Europa League.

Sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena è andata in scena la sfida tra il Siviglia e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale di Europa League: gli spagnoli hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Reguillon e En-Nesyri, strappando il pass per i quarti della competizione.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta subita e la conseguente eliminazione:

“Io sono deluso. Ma devo dire che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore rispetto alla nostra, ha giocato meglio e dobbiamo accettare la superiorità del Siviglia. E’ stato difficile giocare contro una squadra che ha fatto meglio. Devo dire che in questo momento è facile trovare spiegazioni per questo momento. Devo dire che il principale responsabile sono io, senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà. E la realtà è che il Siviglia è stato migliore di noi. Se rifarei tutte le scelte? Le stesse. La squadra ha vinto quasi tutte le partite in questo momento, stavamo facendo bene con questo sistema e se avessi cambiato non sarebbe stata una scelta equilibrata. E’ difficile accettare la realtà ma dobbiamo accettarla senza scuse“.