Siviglia-Roma, Lopetegui: “Vittoria meritata contro una squadra fantastica”

La Roma perde 2 a 0 e saluta l’Europa League.

Sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena è andata in scena la sfida tra il Siviglia e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale di Europa League: gli spagnoli hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Reguillon e En-Nesyri, strappando il pass per i quarti della competizione.

Al termine del match il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Abbiamo giocato contro una squadra fantastica, contro giocatori fantastici. Hanno un ottimo allenatore come Fonseca ma abbiamo meritato di vincere perché abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo giocato veramente bene, creando tante occasioni, segnando senza soffrire. Siamo felici perché abbiamo giocato un’ottima partita. Adesso ci siamo guadagnati il prossimo turno, non oltre. Stiamo calmi, recuperiamo e pensiamo alla prossima“.