Siviglia-Roma, le scelte di Fonseca: torna Zaniolo, Smalling direzione Manchester United

Le scelte di Paulo Fonseca in vista della gara contro il Siviglia.

Nonostante una stagione fatta di alti e bassi e costellata di numerosissimi infortuni, la Roma è riuscita comunque a raggiungere un buon obiettivo, piazzandosi al quinto posto in classifica ed ottenendo la qualificazione diretta alla prossima edizione dell’Europa League.

Sarà proprio in Europa League che i giallorossi continueranno la loro stagione, e cercheranno di arrivare fino alla fine della competizione per potersi assicurare l’ultima possibilità di partecipare alla prossima edizione della Champions League. I capitolini hanno tutte le carte in regola per poter fare bene e proseguire il cammino europeo, ma davanti avranno di fronte una delle squadre più titolate e importanti della competizione: si tratta del Siviglia, che ha conquistato ben cinque volte il trofeo (con tre vittorie consecutive dal 2013 al 2016).

Per battere gli spagnoli e accedere ai quarti di finale, il tecnico Paulo Fonseca si affiderà a tutti i suoi uomini migliori e a sua disposizione. Il tecnico della Roma potrà contare finalmente su Nicolò Zaniolo, totalmente ripresosi dal brutto infortunio subito mesi fa contro la Juventus, e pronto a trascinare i suoi compagni di squadra. La Roma dovrà però fare a meno di Chris Smalling, che a differenza del suo ex compagno Alexis Sanchez non è stato riconfermato ed è dunque ritornato al Manchester United.

Ecco la lista completa dei ventitré uomini che partiranno in direzione della Germania per giocare la sfida contro il Siviglia valida per gli ottavi di finale di Europa League:

Portieri: Lopez, Mirante

Difensori: Fazio, Ibanez, Kolarov, Mancini, Bruno Peres, Santon, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Pellegrini, Veretout, Villar, Zaniolo

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Kalinic, Kluivert, Mkhitaryan, Perez, Under