Shakhtar-Roma, Mayoral: “Doppietta? Io lavoro solo per una cosa. Adesso testa al Napoli”

Europa League, Shakhtar-Roma 1-2: Mayoral trascina i giallorossi ai quarti di finale

L’assoluto protagonista del match di Europa League è intervenuto ai microfoni di Roma Tv per analizzare la qualificazione ai quarti di finale, ma non solo. L’attaccante in prestito dal Real Madrid si è soffermato in particolare anche sugli ultimi risultati, non particolarmente convincenti, ottenuti nel massimo campionato italiano dalla compagine di Paulo Fonseca. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“È stata una partita molto dura per noi, loro giocano bene. Abbiamo sofferto, ma abbiamo passato il turno e questo è importante. Ogni partita è diversa, lo Shakhtar è una squadra che vuole sempre tenere in mano il pallino del gioco. Il calcio italiano è diverso. Abbiamo sbagliato le ultime due partite in campionato, adesso dobbiamo continuare con l’atteggiamento di stare. Testa al Napoli. Oggi sono contento della doppietta, ma io lavoro solo per il bene della squadra“.

