Serie A, Mourinho scherza con Ronaldo: “Deve lasciare l’Italia. Voglio vincere”

Jose Mourinho allenerà la Roma la prossima stagione.

Jose Mourinho allenerà la Roma la prossima stagione.

Una notizia che ha lasciato di stucco gli appassionati del nostro campionato, che non si aspettavano un allenatore così prestigioso dopo un'annata difficile. I giallorossi la prossima annata disputeranno la Conference League e dovranno provare a tornare nuovamente competitivi in campionato. I Friedkin stanno dimostrando di avere voglia di far tornare la squadra ai fasti di un tempo.

Jose Mourinho, nel corso di un'intervista rilasciata a TalkSport ha scherzato con Cristiano Ronaldo, sottolineando come sarebbe meglio per lui se l'asso portoghese lasciasse l'Italia, in quanto faciliterebbe il compito di portare la società capitolina a vincere nuovamente qualcosa di importante: "Penso che dovrebbe lasciare l’Italia ora e lasciarmi in pace. Tutti dicono, lo dico anch’io, che non ha più 25 anni. Ne ha 36 e magari non ha segnato 50, ma quanti ne ha segnati? 35. Sono numeri incredibili. È una leggenda, uno dei nomi che rimarrà per sempre nella storia del calcio e riesce a motivarsi da solo ogni volta. Vuole vincere il Pallone d’Oro, la Scarpa d’Oro, vuole il record di Daei, vuole giocare il Mondiale dopo gli Europei”.