Serie A, Juventus-Roma: Sarri sceglie l’under 23, per i giallorossi massiccio turnover. Le probabili formazioni

Si accende la 38esima giornata di campionato.

Con i match in programma per questo weekend si concluderà la lunghissima stagione di Serie A 19/20. Molte squadre hanno già raggiunto i loro obiettivi e adesso puntano a riposarsi in vista della prossima stagione e soprattutto delle coppe europee. Di fatto, proprio Juventus e Roma – che si sfideranno stasera all’Allianz Stadium alle ore 20:45 -, avranno l’ultimo gettone da giocarsi in questo campionato prima di tuffarsi a pieno rispettivamente in Champions ed Europa League.

La sfida – in diretta su Sky Sport – dovrebbe riservare molti cambi dovuti all’imminente turno di coppa che entrambe le compagini affronteranno. Maurizio Sarri dovrebbe infatti schierare diversi giovanissimi dell’Under 23 juventina, come Zanimacchia nel ruolo di prima punta e Wesley in quello di terzino. In panchina o addirittura fuori dall’elenco dei convocati CR7, che dovrebbe riposare in vista della gara contro il Lione, così come Szczesny e uno tra De Ligt e Bonucci.

VIDEO Juventus-Roma, Sarri: “CR7? Quest’anno l’ho impiegato tanto, vi dico se giocherà”

Tra le file dei giallorossi, mister Paulo Fonseca dovrebbe, invece, puntare sulla presenza di Kalinic in attacco per far riposare Dzeko, con Mkhitaryan e Zaniolo sulla trequarti. In porta giocherà il giovane Fuzato, mentre davanti a lui tornerà il ristabilito Ibanez.

VIDEO Juventus-Roma, History Remix: la splendida punizione di Del Piero all’Olimpico

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio, Wesley, Rugani, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Muratore, Bernardeschi, Zanimacchia, Higuain.

ROMA (3-4-2-1): Fuzato, Ibanez, Fazio, Cetin, Zappacosta, Villar, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Kalinic.