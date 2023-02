Salisburgo-Roma, Pinto: “Loro top club, spiego perché. Futuro Mourinho? Dico la mia”

SUL SALISBURGO - “Non ho paura di dire che invidio il Salisburgo. Sono stato a pranzo con loro, hanno un progetto favoloso, con idee e strategie giuste. Non cambia nulla se sono in Champions, in Europa League, se vincono o perdono. È un contesto diverso dall’Italia, loro hanno investito tanto su stadio, centro sportivo, scouting e hanno sempre la capacità di dare l’opportunità ai ragazzi di giocare, che possono sbagliare e fare bene e poi li possono vendere e prendere un altro”.