Salisburgo-Roma, Dybala: “Clausola? Discorso tra club e procuratori. Mio obiettivo…”

Venti milioni di euro e Paulo Dybala potrebbe decidere di lasciare la Roma . È questo l'ammontare della clausola rescissoria presente sul contratto dell'attaccante ex Palermo e Juventus , valida però soltanto per il mercato estero. Questa la condizione posta sul contratto firmato tra la squadra capitolina ed il calciatore argentino, voluta dal suo entourage . Una pesante concessione da parte della Roma , che si è però cautelata da eventuali colpi possibili dal campionato di Serie A. Cifra esigua se si pensa alle disponibilità di club della Premier League dallo strapotere economico come Manchester Cit y e Chelsea , per citarne alcuni. Sulla situazione è tornato a parlare lo stesso Paulo Dybala , nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League , alla vigilia di Salisburgo - Roma . Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante giallorosso, Campione del Mondo con l'Argentina ai Mondiali di Qatar 2022.

"La clausola di rescissione riguarda i miei procuratori e la società poi quello che succederà a fine anno non lo so. Non so ciò che accadrà a me, figuriamoci a Mourinho. Vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori, mi piacerebbe vincere con lui, però io voglio vincere con la Roma".