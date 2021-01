Roma-Verona, la luce in fondo al tunnel: Fonseca ritrova Pastore, l’ex Palermo convocato dopo sei mesi

Poco più di sette ore e sarà Roma-Verona.

Pochi istanti fa, il tecnico Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma alle ore 20.45, allo Stadio “Olimpico”, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Elenco di cui fa parte a sorpresa anche Javier Pastore.

Il fantasista argentino, alle prese con una lunghissima serie di guai fisici, non gioca una partita dallo scorso 28 giugno, mentre l’ultima convocazione risale al 29 luglio. Tornato in gruppo a fine novembre, l’ex Palermo ad agosto aveva deciso di operarsi all’anca. Un intervento in artroscopia effettuato dal dottor Marc Tey, nella clinica Tres Torres a Barcellona. Ora, la luce infondo al tunnel. “Dopo l’intervento sono passati 174 giorni per poter tornare in gruppo. Grazie a chi mi è stato vicino”, ha scritto El Flaco sul proprio account Instagram.

Di seguito, l’elenco dei convocati.