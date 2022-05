Roma, Totti su Dybala: “Paulo in giallorosso? Gli darei la 10, ma non dipende da me”

Le parole dell'ex capitano giallorosso in merito al futuro di Paulo Dybala e ai prossimi impegni della Roma

Parola a Francesco Totti. Lo storico ex capitano della Roma è tornato a parlare della possibilità di vedere Paulo Dybala vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. Dopo l'addio ufficiale alla Juventus, infatti, l'ex Palermo entrerà a far parte degli svincolati di lusso che potrebbero andare a rinforzare una diretta concorrente dei bianconeri proprio in Serie A. Tra le candidate, in queste ultime settimane, proprio la Roma dei Friedkin, che potrebbero andare a fare uno sforzo economico importante per portare la Joya nella Capitale. In occasione della serata dedicata all'Integration Heroes Match - partita a scopo benefico organizzata da Samuel Eto'o a San Siro - , Totti ha parlato proprio della possibilità di vedere Dybala in giallorosso, con il cruccio della maglia numero 10 che tenterebbe non poco il giocatore sudamericano. Ecco, di seguito, le parole dell'ex capitano della Roma: "Dybala? Nei pensieri tutto è possibile, nei fatti e nella realtà ci sono dinamiche diverse. Se cederei la 10? Fosse per me volentieri, ma non sono io a decidere. Poi dipende da lui scegliere il numero di maglia. Magari ne preferisce un altro"