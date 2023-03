Roma-Real Sociedad, Rui Patricio: “Importante non prendere gol. Avversario difficile”

La Roma di José Mourinho prepara gli ottavi di finale di Europa League in cui sarà impegnata contro il Real Sociedad . I giallorossi tornano, dunque, in campo dopo il successo ottenuto contro la Juventus di Massimiliano Allegri . Dopo aver eliminato il Salisburgo Abraham e compagni puntano a confermarsi contro la formazione spagnola guidata da Alguacil . Alla viglia del match in programma giovedì alle ore 18.45, Rui Patricio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il suggestivo impegno europeo. Tra le tante tematiche affrontate, il portiere portoghese si è soffermato sull'importanza della sfida. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"E' molto importante non prendere gol, in casa ultimamente non subiamo gol e dobbiamo continua a lavorare, questa è la cosa più importante per continuare a non subire gol. Quella di domani sarà una gara importante per noi, la cosa importante sarà prepararla nel migliore dei modi. Dobbiamo fare del nostro meglio, sempre".