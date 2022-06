Roma, no al trofeo Gamper contro il Barcellona: ritirata la partecipazione del club

La Roma ha declinato l'invito del Barcellona per la 56esima edizione del trofeo

La Roma ha ritirato la propria partecipazione al trofeo Gamper. Nonostante la stagione si sia conclusa solo da poche settimane, è già tempo di pensare alla preparazione per la prossima annata sportiva. Il campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 13 agosto, e tutte le squadre stanno già definendo gli ultimi dettagli dei relativi ritiri pre season. Tra queste anche la Roma, che tra i vari impegni in programma avrebbe avuto proprio il prestigioso incontro con il Barcellona per l'assegnazione della cinquantaseiesima edizione del trofeo Gamper.