Roma, niente rinnovo per Mkhitaryan: l’armeno ha deciso, c’è l’Inter alle porte

Henrix Mkhitaryan non rinnoverà il contratto con la Roma: l'armeno andrà via con probabile destinazione Milano sponda nerazzurra

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo dell’ex Arsenal era avere un contratto biennale da circa 5 milioni di euro. L'offerta della Roma era invece di 4,2 milioni di euro tra base fissa e variabile, a cui aggiungere i bonus di squadra e la possibilità di vedere il contratto rinnovarsi di un altro anno in caso avesse giocato almeno il 50% delle partite. L’offerta non è stata ritenuta valida e la Roma ha deciso di non rilanciare ulteriormente.