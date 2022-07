Roma, niente 10 per Dybala: visite mediche per l’ex Palermo che sceglie la numero 21

Paulo Dybala indosserà la maglia numero 21 della Roma. La telenovela di calciomercato legata al futuro dell'ex fantasista di Juventus e Palermo è da qualche ora giunta al capolinea. Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma, con la dirigenza giallorossa che questa mattina è andato a prelevare l'argentino con un jet privato in quel di Torino per portarlo in Portogallo dove la formazione di José Mourinho sta attualmente svolgendo il ritiro pre stagionale.