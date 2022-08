Roma, Mourinho: “La Cremonese ha potenziale. Belotti? So che vuole venire ma…”

Vittoria di misura alla scorsa per la Roma , che ha strappato i tre punti in casa della Salernitana . La compagine capitolina affronta ora la Cremonese , nel primo dei due posticipi del lunedì della seconda giornata di Serie A . Alla vigilia del match, in programma alle 18:30, Josè Mourinho ha presentato il match in conferenza stampa. Tra gli argomenti toccati quello del mercato, con una chiosa per Andrea Belotti , ancora in cerca di squadra. Di seguito le dichiarazioni del tecnico portoghese:

"Tifosi?E’ qualcosa di incredibile. Per noi la passione dei tifosi e i nove sold out di fila sono una vittoria incredibile. Sentiamo l’orgoglio di avere la responsabilità nello sviluppare questa passione. Cremonese? Io non la vedo come una squadra che stava in B, perché non è una squadra che gioca così. E’ ben organizzata, e qui devo i complimenti al loro allenatore, ricca di giocatori forti e che ha fatto un grande mercato. Davanti hanno tanto potenziale, sarà una partita difficile. Mi piacerebbe avere un altro attaccante in rosa? Non rispondo, il direttore sa cosa serve. Io devo semplicemente aspettare, se non si può fare proseguiamo con ciò che abbiamo. Belotti? Sì, vuole venire a Roma, ma non so se arriverà".