Roma, Mourinho: “Helsinki? Abbiamo bisogno del risultato. Camara ha fatto molto bene”

Giornata di vigilia in casa Roma . Domani alle ore 21.00, la squadra di Mourinho affronterà l'Helsinki nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League . Un appuntamento delicato per i giallorossi che avranno dalla loro parte la superiorità sul piano tecnico. José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare l'ostico match europeo. Tra le tante tematiche affrontate, l'allenatore capitolino si è soffermato sulle pesanti assenze di Paulo Dybala e Wijnaldum . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Non abbiamo bisogno di una reazione dopo il Napoli, abbiamo bisogno del risultato domani, lo sappiamo. Il freddo è normale, il campo è da dimenticare. Abbiamo fatto una buona gara contro il Real Betis, poi due gare difficili. Ovvio che abbiamo problemi, ci mancano in tanti. Contro il Napoli ha giocato Camara e ha fatto molto bene. Ho detto di sopravvivere fino a maggio, in Europa League per farlo serve un risultato domani. Che squadra? La squadra che abbiamo sulla carta o che abbiamo in campo? Sono diverse. Sulla carta abbiamo Wijnaldum e Dybala - solo per dirne due - è una cosa. Domani sarà un'altra cosa. A centrocampo: Cristante, Bove, Faticanti, Camara. Un'altra roba rispetto a Wijnaldum, Matic e Pellegrini. Io dico che domani abbiamo bisogno del risultato. Abraham e Belotti? Possono fare coppia. Non ti dico se ci saranno domani. Zaniolo c'è, nonostante la squalifica? Fa piacere. Una sorpresa potrebbe essere che domani la UEFA riduce la squalifica da tre a una giornata, che già è troppo. Scherzo, ma non si sa mai".