Roma-Ludogorets, probabili formazioni: torna Zaniolo, Kumbulla dal 1′

Si affronteranno oggi, giovedì 3 novembre alle 21:00, Roma e Ludogorets nell'ultimo impegno del girone di Europa League allo stadio "Olimpico". I giallorossi, infatti, sono appaiati al Ludogorets al terzo posto, con 7 punti. Una sfida decisiva per il passaggio del turno in virtù del risultato di andata, chiuso 2-1 per i bulgari, che impone agli uomini di Mourinho il successo per proseguire l'avventura in Europa.