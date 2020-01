Roma-Juventus, Fonseca: “Partita speciale, presto lotteremo per vincere. Difesa a tre? Rispondo così”

Parola a Paulo Fonseca.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma domani sera allo Stadio “Olimpico” (fischio d’inizio alle ore 20.45): dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata contro il Torino, alla possibilità di allenare un giorno proprio la compagine bianconera. Ma non solo…

“Se mi preoccupa che la Roma giocherà sempre in notturna? Abbiamo già passato un periodo così. La squadra ha risposto molto bene quando ci sono state molte partite. Gennaio è molto importante per noi e non credo ci sia un problema. I calciatori si sono allenati molto bene questa settimana, ma lo abbiamo fatto anche la settimana precedente ed abbiamo perso. La Juventus non è una partita normale, so che è speciale. Dobbiamo capire che è una partita che non possiamo sbagliare. Concentrazione totale. E’ una partita per cui i calciatori sono molto motivati. Quando abbiamo questo tipo di partite non sono preoccupato, lo sono di più contro Torino e Sassuolo. In queste partite importanti concentrazione e motivazione sono alte. In questo tipo di partite devi avere grande rigore difensivo. Non possiamo sbagliare in difesa contro queste squadre. Il nostro modo di difendere è lo stesso: alti, lontani dalla porta, squadra corta e senza spazi tra le linee. La Juventus è molto forte quando cercano lo spazio tra le linee, dobbiamo essere concentrati e corti. Tutti sanno che è l’anno zero della Roma. Stiamo lavorando per tornare la Roma più forte. In poco tempo si stanno creando le condizioni di una squadra che potrà lottare contro Juventus e Inter. Succederà in poco tempo. Se allenerei un giorno la Juventus? Sto bene alla Roma e non penso a nient’altro”, sono state le sue parole.

SARRI – “Conosco la Juve solo con Sarri, è un grandissimo allenatore, uno dei migliori d’Europa. Ha un’idea positiva di calcio che mi piace molto. Ha iniziato quest’anno alla Juve ma sta costruendo una squadra molto forte. Sarri è un allenatore a cui piace fare un buon calcio e l’intenzione è di farlo alla Juventus. E’ arrivato in questa stagione però, sta cambiando il modo di giocare. Non so se avete fatto questo pensiero: le squadre più forti e con un’idea di gioco sono quelle che hanno tenuto l’allenatore come Lazio o Atalanta. Cambiare non è mai facile. Il lavoro di Sarri è all’inizio. Meglio Inter o Juventus? Sono completamente diverse nel modo di pensare il gioco. Non preferisco nessuna delle due, mi piacciono entrambe. Sono due squadre con idee molto forti dell’allenatore. L’idea di Conte è molto marcata, lo stesso per Sarri. Sono due forme diverse, ma mi piacciono entrambe”.

SINGOLI – “Spinazzola non si è allenato con noi in settimana, ha avuto un virus, solo oggi si allenerà con noi e non è al meglio per giocare dall’inizio. Cristante è pronto, si è allenato in questi giorni, sta bene. Non è al meglio ma è pronto per essere convocato. Kluivert disponibile per il Parma? No. Si allenerà dalla prossima settimana”.

DIFESA E ATTACCO – “Difesa a tre? C’è una possibilità, vediamo domani. E’ vero che dobbiamo fare più gol, ma non sono preoccupato del numero dei gol di Dzeko o degli altri. Zaniolo ha più gol degli altri esterni. Quando faccio l’analisi della squadra è importante se la squadra crea situazioni, dobbiamo fare più gol, ma le occasioni da gol sono molte. E’ più importante. La poca cattiveria sotto porta dipende dalla mentalità? Anche. Manca un po’ di aggressività in questo momento, è un problema di questa squadra. Il problema non è creare la situazione, ma stiamo lavorando per migliorare questo momento ed è una questione di aggressività”.

MERCATO – “Ho detto che non mi piace molto il mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori pronti. Ci serve un giocatore su cui non abbiamo dubbi e non è facile trovarlo. Il mercato può essere un’opportunità per prendere giocatori per il futuro ma non è facile trovare un giocatore pronto per entrare subito in squadra. Se avremo la possibilità di trovare un giocatore così, staremo attenti. Parlo costantemente con Petrachi di questo tipo di situazione, vediamo. L’intenzione è quella di migliorare la squadra, non vogliamo giocatori tanto per fare numero. Under può partire? Non pensiamo a questa situazione. Sta migliorando fisicamente e tatticamente, non gioca perché Zaniolo sta facendo bene”.

BILANCIO – “Per me questa squadra ha giocato sempre bene con le migliori del campionato. E’ vero che abbiamo perso con l’Atalanta e con il Parma, ma abbiamo giocato sempre bene e con coraggio contro le migliori. Il problema non è contro queste squadre, sono più preoccupato quando giochiamo contro il Genoa o il Torino, rispetto a quando lo facciamo con Juventus, Inter o Napoli. E’ una questione di mentalità, di ambizione. Ne ho parlato coi calciatori: la partita contro il Torino non è stata una questione di atteggiamento, ma dobbiamo volere di più. Se vogliamo andare vicino alla Juventus non possiamo sbagliare questo tipo di partite. E’ una questione di mentalità e stiamo lavorando per cambiarla”, ha concluso Fonseca.