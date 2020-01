Roma-Juventus, brutto infortunio per Zaniolo: rottura del crociato per il fantasista giallorosso. Il comunicato

Bruttissime notizie per la Roma.

Nel corso della sfida tra i giallorossi e la Juventus, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, Nicolò Zaniolo è uscito dal campo in lacrime dopo uno scontro di gioco con Rabiot e De Ligt: il fantasista, che è stato portato via del terreno di gioco in barella, è stato subito trasportato a Villa Stuart per le visite di controllo.

Roma-Juventus, tegola Zaniolo: fuori in barella tra le lacrime. Le immagini

Pochi minuti dopo il club capitolino ha purtroppo confermato la peggiore delle ipotesi: per Zaniolo si tratta di rottura del crociato anteriore della gamba destra, e verrà operato già domattina dal professor Mariani. Il giocatore ha lasciato la clinica insieme alla madre, e visibilmente scosso in volto non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Una brutta notizia anche per Roberto Mancini: Zaniolo resterà infatti fuori per almeno cinque mesi, e quasi sicuramente non potrà essere convocato con l’Italia per gli Europei che si terranno al termine del campionato. A comunicare la notizia relativa all’entità dell’infortunio del classe ’99 è lo stesso club capitolino, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali.

“In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. Forza Nicolò!”.