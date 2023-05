Roma, Ibanez: “Siviglia forte, ma noi vogliamo vincere la Coppa per i tifosi”

Sul Siviglia: "La gente sa bene come è il Siviglia, una squadra molto forte soprattutto in questa competizione. Anche noi però siamo forti e abbiamo molta voglia di giocare la finale per vincere e dare una gioia ai nostri tifosi".

Sulla preparazione della gara: "La preparazione è iniziata da poco perché eravamo concentrati sul campionato. Ha esperienza in queste partite, sta lavorando al massimo per questo e per far sì che la Roma torni anche a vincere un campionato. Ho vissuto molte esperienze, fatto la storia, vinto titoli... Questo è un club che mi ha sempre trattato bene, mi ha aperto le porte e per questo sono grato. Non so se resterò perché non è una decisione mia, ma sono totalmente concentrato sulla Roma".