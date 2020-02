Roma-Gent, Fonseca: “Perez non è un goleador. Pellegrini? Nessuno ama questa squadra come lui”

La Roma batte il Gent.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Roma e il Gent, che si sono affrontati in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: a decidere la gara è stata la prima rete in giallorosso di Carles Perez, che ha regalato ai suoi compagni di squadra un buon vantaggio in vista del match di ritorno.

Roma-Gent, Cristante: “Fonseca ha le sue idee, oggi era importante segnare e vincere”

Al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così la prestazione dei suoi uomini: “La cosa più importante era vincere e non prendere gol. Non abbiamo fatto una partita di qualità, ma contava avere più fiducia, perché siamo in un momento difficile. I ragazzi hanno fatto di tutto per cambiare la situazione. Non è stato facile, il Gent è una squadra forte. Non dobbiamo rischiare tanto in questo momento. Normalmente la squadra gioca così, ma quando non hai molta fiducia non devi rischiare, perché le linee di passaggio non sono le stesse di un mese fa. I giocatori hanno provato a fare bene le cose, vincere è stato sicuramente molto importante. Non sono chiuso a cambiamenti, è la stagione in cui ho cambiato di più nella mia carriera. In questo momento però non dobbiamo cambiare molto, dobbiamo insistere su quello che la squadra sa fare. Perez? Non è un goleador, ma può segnare molto. Ha fatto una buona partita, in un momento non facile. Ha avuto coraggio e iniziativa, è un ragazzo che ha qualità, penso potrà aiutarci. Pellegrini? Penso che Lorenzo sia molto importante per noi. Se non è in un gran momento dobbiamo appoggiarlo, sente addosso molta responsabilità. Ne ho parlato con lui: se abbiamo in questa squadra un giocatore che ama la Roma come nessuno è Pellegrini. Deve recuperare leggerezza, dobbiamo capire che è un giovane e che sente più degli altri la responsabilità. Penso abbia fatto molto per la Roma in questa stagione, non possiamo dimenticare quanto sia importante per no“.