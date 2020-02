Roma-Gent, Cristante: “Fonseca ha le sue idee, oggi era importante segnare e vincere”

Un successo importante per la Roma.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Roma e il Gent, che si sono affrontati in occasione dell’andata dei sedicesimi di Europa League: a decidere il match è stato il gol di Carles Perez, che ha realizzato la prima rete con la maglia giallorossa.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha espresso così la sua gioia per la vittoria ottenuta: “Il mister ha le sue idee, stiamo cercando di metterle in campo. Ci siamo abbassati un po’ troppo ed è diventato difficile esprimerle, quando abbiamo la palla ci viene sicuramente meglio. È sotto gli occhi di tutti che non siamo nel nostro miglior momento. Oggi era importante vincere, magari senza essere bellissimi. Io elemento di equilibrio? È una richiesta del mister, costruendo a tre diventa più difficile andare avanti. In altri periodi ci sarà la possibilità di alzarsi di più, ma adesso conta dare equilibrio per non prendere gol. Non siamo né la prima né l’ultima squadra ad avere questi momenti. È un insieme di fattori che messi insieme creano questi blocchi, ma la cosa più importante era non incassare gol e fare risultato, ripartire per vincere più partite possibili e ritrovare il nostro gioco“.