Roma, Gasparri si schiera: “Lite Dzeko-Fonseca? Sto con Edin tutta la vita, lui nella storia giallorossa. Nessuno ricorderà il tecnico portoghese”

Intervistato ai microfoni di NSL Radio, il senatore e coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, noto tifoso della Roma, ha parlato del momento vissuto dal club giallorosso, spaziando dalla situazione spinosa legata al rapporto conflittuale Dzeko–Fonseca, fino alla sfida di sabato in programma all’“Allianz Stadium”, dove la squadra capitolina affronterà la Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell’esponente politico.

“Sto con Dzeko tutta la vita. Ma che scherziamo? Uno che tiene Dzeko in tribuna? Dopo la sconfitta nel derby e la vergognosa eliminazione con lo Spezia si è rotto un rapporto tra Fonseca e il pubblico e la Roma. Quindi mille volte Dzeko, anche se ha 35 anni non c’è dubbio. Se non sbaglio è già il terzo realizzatore della storia della Roma e tra cinquant’anni sarà ancora nell’albo d’oro, mentre nessuno si ricorderà che a Roma c’era stato Fonseca”.

VIDEO Calciomercato Inter, Dzeko+Lukaku: gol, tiri e contrasti a valanga. I nerazzurri sognano in grande

Proiettandosi poi sulla difficile sfida di sabato prossimo con la Juventus, Gasparri ha dichiarato – “Sarà una partitaccia. Andiamo a giocare li quindi già partiamo in difficoltà, uscirne vivi sarebbe già un colpaccio”.