Roma, Fonseca sul match con l’Ajax: “Partita difficile, ma abbiamo le qualità per passare il turno”

La Roma è l’unica superstite della campagna italiana in Europa.

Una stagione che dal punto di vista internazionale per i club italiani si è rivelata fallimentare e deve fare riflettere in chiave futura. I giallorossi stanno convincendo e dopo aver passato il turno contro lo Shakhtar Donetsk, la squadra di Fonseca se la vedrà con l’Ajax. L’allenatore portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato il sorteggio.

VIDEO Ajax-Roma, il gioiello di Mkhitaryan nel 2017: lo splendido gol dell’armeno ai lancieri in finale di Europa League

Gli olandesi sono una delle squadre candidate alla vittoria finale e la Roma dovrà giocare 180 minuti di grande calcio per riuscire ad entrare tra le prime quattro. Paulo Fonseca è convinto che la sua squadra abbia tutte le carte in regola per vincere contro l’Ajax e qualificarsi per le semifinali di Europa League: “Loro sono tra le squadre più forti in Europa League hanno un gran progetto europeo e hanno vinto le quattro partite nella fase a eliminazione diretta. Sarà una partita difficile, ma abbiamo le nostre possibilità. Dobbiamo studiarli bene, ma credo sarà una sfida equilibrata. Abbiamo fatto due grandi partite contro lo Shakhtar che era un avversario difficile. La squadra ha giocato bene ed è in fiducia, siamo molto motivati per il match contro l’Ajax“.