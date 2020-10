Roma, Fonseca: “La squadra sta bene, ma il campionato è lungo. Milan? Ho fiducia nei miei difensori”

Paulo Fonseca commenta il successo casalingo contro il Benevento.

I giallorossi hanno battuto i campani di Filippo Inzaghi, mettendo a segno ben 5 reti: una vittoria importantissima per la Roma, che si porta così al settimo posto della classifica con 7 punti, al pari dell’Inter di Antonio Conte. Ciò nonostante, il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è mostrato comunque prudente: “Abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo fiducia, il campionato però è lungo e siamo solo all’inizio, ora avremo molte partite in pochi giorni, dovremo gestire ma sono fiducioso. Non abbiamo subito molto, però dobbiamo gestire i momenti di calo in un altro modo“.

La Roma ha segnato tanto: “Si tratta di un dato positivo – ha continuato l’allenatore dei giallorossi – voglio sempre una squadra così, capace di creare molto. È un’immagine felice per il calcio italiano. Scudetto? Voglio sempre essere realista, tutti noi sappiamo e concordiamo sul fatto che due squadre hanno fatto investimenti diversi da tutti gli altri. Dopo c’è una serie di formazioni, compresa la nostra, che vogliono andare in Champions, Vogliamo fare una buona stagione, meglio dell’anno scorso“.

Tanti gli impegni in agenda per i giallorossi, che giovedì debutteranno in Europa League con lo Young Boys, e lunedì sera sfideranno a San Siro contro il Milan di Ibra: “Sì, ho visto cosa ha fatto nel derby, non so se Smalling sarà pronto, ma abbiamo altri difensori molto forti. Kumbulla, Ibanez e Mancini hanno tutta la mia fiducia“, ha concluso Fonseca.

