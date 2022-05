Roma, ecco le mosse di Tiago Pinto: dal sogno Dybala a Senesi e Farias. Le ultime

Il mercato della Roma comincia a muoversi sulla scia della vittoria in Conference League, con Tiago Pinto che studia possibili mosse per rinforzare la rosa attualmente a disposizione di José Mourinho

Tra entrate e uscite la prossima finestra calciomercato sarà una tappa cruciale per il futuro sportivo della Roma. Questo perché, oltre a blindare i big della rosa, Tiago Pinto vuole regalare a José Mourinho almeno un colpo per reparto con l'obiettivo di puntellare l'organico e ambire ad una stagione con risultati sportivi al di sopra di quella appena conclusa. La vittoria della Conference League nella finale di Tirana - a detta un po' di tutti in casa Roma - è da considerarsi un punto di partenza per quello che può essere un nuovo ciclo vincente, ed è per questo che il Ds portoghese sta già lavorando per rendere possibile l'avvicinamento giallorosso alle posizioni nobili del calcio italiano ed internazionale.

Con l'Europa League della prossima stagione in tasca, un campionato di alto livello da disputare e l'eventuale cammino in Coppa Italia, la Roma ha bisogno di rinforzare in diversi punti strategici lo scacchiere tattico di Mourinho. Il trio difensivo composto da Mancini, Ibanez e Smalling sembra intoccabile, ma non è da escludere l'arrivo di un quarto difensore di qualità che potrebbe andare ad aggiungersi al pacchetto arretrato per fortificare ancora maggiormente la retroguardia davanti a Rui Patricio.

Il nome è quello di Marcos Senesi, centrale difensivo argentino di proprietà del Feyenoord - appena affrontato in Conference League - che da tempo il club di proprietà dei Friedkin monitora come possibile leader futuro. Gran stazza e forza fisica per il centrale 25enne, che potrebbe aggiungersi o addirittura sostituire, in caso di eventuale partenza, Kumbulla andando ad aggiungere verve agonistica e centimetri al reparto arretrato giallorosso.