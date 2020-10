Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Domani Borja Mayoral e Smalling titolari. Le critiche? Rispondo così”

“Domani Borja Mayoral e Smalling giocheranno dal primo minuto”.

Parola di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il CSKA Sofia, in programma giovedì sera alle ore 21 allo Stadio “Olimpico”. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Problemi in fase difensiva? Smalling è importante per noi, ma non ha alcuna incidenza diretta sulla prestazione della squadra. Quando prendiamo gol non possiamo dare la colpa solo ai difensori. I tre ragazzi che hanno giocato fino ad oggi hanno sempre fatto bene. Borja Mayoral adatto al mio gioco? E’ un attaccante giovane che ha bisogno di adattarsi. Aveva giocato in una realtà diversa da quella di oggi. Ha lavorato molto contro lo Young Boys. Ho fiducia in lui, ma dobbiamo capire che ha bisogno di tempo”, sono state le sue parole.

COVID E NON SOLO – “E’ una situazione complicata. Tutte le squadre sono molto rigorose in questa momento. Ho fiducia nelle autorità che prendano la miglior decisione per il calcio. Non credo si debba cambiare nulla per un campionato più giusto. La maggior insidia per domani? Per me è importante avere l’atteggiamento giusto. E’ vero che il CSKA non è stato regolare ultimamente, ma non possiamo dimenticare che hanno vinto contro il Basilea e dopo abbiamo visto una squadra forte fisicamente e profonda, con giocatori forti nell’uno contro uno. Onestamente non so quello che può succedere perché hanno cambiato allenatore questa settimana”.

MILAN-ROMA – “Critiche ingenerose nei miei confronti? La risposta è nella domanda, per me. Ma io sono concentrato nel lavoro. Il Milan è una squadra fortissima sulle palle ferme, ma non abbiamo fatto bene come nella normalità. Abbiamo lasciato 2-3 situazioni. Non è una questione di struttura, ma è una questione che possiamo fare meglio e questa squadra ha dimostrato di essere sicura, o quasi sempre, sulle palle ferme e sui calci d’angolo. Non sono preoccupato. Per me è importante vedere una squadra che sta bene, ha fiducia e ha fatto una bella partita. Quello che dobbiamo migliorare è principalmente non prendere gol contro questo tipo di squadre, contro cui è difficile rimontare. Non siamo entrati bene in partita, abbiamo preso gol subito e anche all’inizio del secondo tempo ne abbiamo preso un altro. Dobbiamo essere più attenti. La squadra ha dimostrato grande carattere e fiducia, penso abbia fatto una buona partita. Dobbiamo controllare meglio la profondità. Ci lavoro tanto e continuerò a lavorarci, è un momento importante per noi”, ha concluso Fonseca.