Roma-Braga, El Shaarawy: “Pronto a livello fisico, non sottovalutiamo il match. Ruolo e Totti…”

La seconda vita di Stephan El Shaarawy, alla Roma.

Alla vigilia del match di ritorno di Europa League, Roma–Braga, valevole per i sedicesimi di finale, Stephan El Shaarawy, attaccante della compagine capitolina, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match dell’“Olimpico”, contro i portoghesi. Di seguito le dichiarazioni del “Faraone”.

CONDIZIONE FISICA – “Non gioco titolare da un po’ di tempo, ma sono pronto a livello fisico, ho fatto due settimane di lavoro con la squadra. Sarà una partita importante per me e per la squadra, metterò minuti nelle gambe e acquisirò fiducia. Non dobbiamo sottovalutare il match perché il discorso qualificazione non è finito. Dobbiamo essere concentrati e affrontarla come all’andata”.

RUOLO – “A differenza degli anni scorsi il mister mi dice di giocare più centralmente, per servire i compagni o tirare in porta. Sicuramente è un ruolo dove non ho problemi, posso giocare sia a sinistra che a destra, l’importante è aiutare la squadra”.

FORMA FISICA – “La condizione sta migliorando piano piano, ho fatto due spezzoni di partita perché il piano di gestione era questo. Domani sarà la prima partita da titolare, non gioco da molto, dagli impegni in Nazionale. Sto meglio fisicamente e domani sarà una sfida importante per me e per la squadra”.

VIDEO Roma, Totti e il messaggio a Friedkin: “Se mi chiamasse…”

TOTTI – “È stato per me un grande onore giocare con Totti, uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Mi ha trasmesso grande senso di appartenenza e continuo ad avere un grande rapporto con lui. Sicuramente in questa situazione sono dinamiche societarie in cui non voglio intervenire, abbiamo una partita importante e pensiamo a quello”.

VIDEO Roma, Totti e quel retroscena sul suo addio: “Mi hanno messo spalle al muro…”