Roma-Benevento, Inzaghi: “Siamo ancora un po’ inesperti, ma sono soddisfatto di una cosa”

Pippo Inzaghi commenta la sconfitta contro la Roma.

Serie A, Roma-Benevento: c’è una novità in casa romanista, Inzaghi con Lapadula unica punta. Le formazioni ufficiali

I giallorossi trovano la seconda vittoria consecutiva ai danni dei campani, battuti per 5-2 all’Olimpico, con Edin Dzeko protagonista con una doppietta. Ciò nonostante, Filippo Inzaghi vede il bicchiere mezzo pieno e, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, si è detto soddisfatto “Venire a Roma e fare dieci tiri in porta – esordisce Inzaghi ai microfoni di Sky Sport – la squadra è stata molto brava, per 70 minuti abbiamo giocato alla pari sfiorando prima il 3-2 e poi il 3-3. Il risultato è bugiardo, mi tengo la prestazione. Giocando con questo spirito, per una matricola, è una grande soddisfazione”.

L’obiettivo del Benevento resta la salvezza: “Siamo ancora un po’ inesperti, paghiamo che alcuni giocatori sono all’esordio in Serie A. Venire a giocare con questa mentalità e questa voglia in un campo difficile come Roma: è questo quello che voglio. Al 99% una partita del genere la perdi, preferisco giocarmela. La squadra per salvarsi deve avere questo spirito”. Rispetto ai rigori che sono stati assegnati alle due formazioni Inzaghi dice: “Non capisco perché non lo vanno a rivedere. Il portiere mi dice che ha preso la palla. Non capisco cosa debba fare il portiere, oltre a prendere la palla. Questo non è mai rigore. I due rigori dati sono abbastanza simili. Se uno colpisce prima la palla non è mai rigore, non può scomparire. Questi episodi si possono andare a rivedere”.

Chiosa finale su Ibrahimovic, autore di una splendida doppietta nel derby Inter-Milan, andato in scena sabato in quel di San Siro: “Ibrahimovic non mi sorprende – ammette – A 39 anni io ho smesso, lui sta facendo faville. Sono contento perché è un grande amico. Dopo quello che ha avuto, è un messaggio di speranza per tutti, è guarito benissimo. Tutto passerà e tornerà anche la gente allo stadio”.

