Roma, accelerata per Belotti? L’offerta al giocatore e la variabile Shomurodov

A Roma il 'Gallo' ritroverebbe Dybala dopo l'esperienza di Palermo

Mediagol ⚽️

La Roma sembra sempre più intenzionata nel voler costruire un organico capace di lottare per i più alti obiettivi della stagione. Dopo l'arrivo di Paulo Dybala, un altro colpo sembra essere in canna per il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto. Il nome è quello di Andrea Belotti, ex centravanti e capitano del Torino liberatosi proprio dalla compagine granata per via della scadenza del suo contratto fissata per lo scorso 30 giugno.

Il Gallo fa parte di quelle cerchia di svincolati di lusso che, a due settimane dall'inizio del prossimo campionato di Serie A, è ancora in cerca di una squadra. Un vero e proprio rebus intorno al futuro dell'ex Palermo, per il quale però i Friedkin potrebbero presto trovare la soluzione. A José Mourinho serve un vice Abraham, un giocatore che possa vestire i panni di una vera prima punta per alternarsi con il talentuoso attaccante inglese. Nella passata stagione questo compito era stato affidato ai piedi e alla fantasia di Eldor Shomurodov che - complice anche il rendimento positivo dell'ex Chelsea - ha tuttavia deluso, anche se solo in parte, le attese.

L'uzbeco rappresenta in questo momento una pedina in uscita dal club capitolino, che con la sua cessione potrebbe far spazio proprio all'ingresso in rosa di Belotti. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la situazione del classe '93 fa gola alla Roma, che starebbe pensando di preparare un biennale da tre milioni netti a stagione per convincere il Gallo a vestire di giallorosso nella stagione che sta per cominciare.

La cessione di Shomurodov rappresenta, tuttavia, un tassello fondamentale del mosaico complessivo, con il Bologna che potrebbe presto chiudere per l'arrivo in prestito dell'ex Genoa . La cifra richiesta dalla Roma per il riscatto di Shomurodov si aggira intorno ai dieci milioni, somma che il binomio Di Vaio-Sartori sta cercando di ridurre facendo leva anche sulla volontà del giocatore, che a Bologna troverebbe certamente maggiore spazio per esprimere al meglio le proprie doti e peculiarità.

Un valzer a due in casa Roma, che potrebbe presto piazzare un nuovo importante colpo offensivo, con Belotti che, inoltre, ritroverebbe anche Dybala dopo l'esperienza condivisa da compagni di squadra con la maglia del Palermo.