Novi Pazar, Ljajić torna al passato: ufficiale il trasferimento del fantasista serbo

Adem Ljajić, fantasista serbo che ha militato per molti anni in Serie A, ritorna in patria con la maglia del club che l'ha lanciato, il Novi Pazar, diciotto anni dopo. Il funambolico esterno, ormai trentaduenne, ha fatto le fortune di diverse squadre in giro per l'Italia. Dopo la trafila con il club della sua città natale, si trasferisce al Partizan e da lì inizia la sua ascesa verso il calcio che conta. Importante il trasferimento nel belpaese con la casacca della Fiorentina, club che ospita il giocatore balcano per ben quattro anni. Successivamente avvengono i trasferimenti nella Roma, nell'Inter e infine nel Torino. Nella stagione 2018/2019 è ufficiale la sua cessione ai turchi del Besiktas che danno vita alla discesa calcistica del giocatore. Nelle ultime due stagioni ha militato in Turchia con la maglia del Fatih Karagümrük, ex squadra allenata da Andrea Pirlo prima del ritorno in Italia sulla panchina della Sampdoria. Di seguito l'annuncio ufficiale del Novi Pazar: