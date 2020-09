Malagò e la carezza a Zaniolo: “Tornerà più forte di prima, il suo infortunio ha colpito tutti”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Rete Sport, si è soffermato sul brutto infortunio occorso a Nicolò Zaniolo durante il match di Nations League tra Olanda-Italia. Brutta tegola per la Roma e per la nazionale azzurra che saranno costretti a rinunciare al talento dell’ex Inter almeno per i prossimi 6 mesi. L’esito degli esami strumentali odierni ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore destro ed il calciatore giallorosso dovrà subire l’ennesimo intervento chirurgico a Villa Stuart.

“Il mio grande augurio a Zaniolo. È un patrimonio dell’intero Paese, un giocatore della Nazionale. A questa età non ci sono tanti casi di doppio infortunio in pochi mesi. Mando un grande abbraccio al ragazzo, è una vera e propria beffa. Ma sono sicuro che tornerà come prima, anzi, più forte di prima. Si gioca troppo? Non posso dire se è così o meno, non lo so, perché se andiamo a vedere la dinamica dell’incidente sembrava che non si fosse fatto niente. Lasciamo parlare le persone competenti. A 21 anni non è semplice avere un doppio infortunio di questo tipo, purtroppo non me ne ricordo molti, è quasi una cosa da Guinness. È normale abbia colpito tutti, non è questione di tifare una o l’altra squadra”,

