Lo Monaco: “Mourinho un asino in campo. A Catania non l’avrei mai preso”

Pietro Lo Monaco , ex dirigente di Palermo e Catania e attualmente svincolato, non si è mai risparmiato negli anni riguardo Josè Mourinho . Tra il portoghese e il ds non è mai corso buon sangue, con la disputa che inizia già nel 2008 con le famose dichiarazioni del tecnico ex Tottenham : "Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto".

"Mourinho è un asino nelle cose di campo e cerca di fare show per alzare l'attenzione, ma ormai il suo monologo ha stancato perchè si ripete dopo ogni partita. Se avessi avuto soldi a sufficienza ai tempi del Catania, non l'avrei mai preso un tecnico così. Ho scommesso su Montella, Simeone e Zenga ma il portoghese, ben rappresentato dalla sua scuderia di procuratori, può gestire solo club con fuoriclasse. Sulla panchina del Sassuolo verrebbe esonerato dopo una settimana. Non è certamente un De Zerbi che con il Brighton fa cose straordinarie senza aver avuto come Mourinho un organico di alto livello. Alla Roma ha una grande squadra ma si nasconde e le battute di ieri scaricano ogni responsabilità sulla sua società. Questo perchè a fine stagione vedrete che andrà via lamentandosi del materiale avuto a disposizione. Un tecnico che ha vinto ma non con un lavoro sul campo fatto bene. Pensate che con l'Inter del Triplete ha fatto giocare Milito ed Eto'o terzini a Barcellona. A Catania è stato sconfitto sonoramente e fu fortunato visto che la Roma non riuscì a scavalcare l'Inter facendosi battere dalla Sampdoria e di fatto consegnando lo scudetto ai nerazzurri"