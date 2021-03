Karsdorp rinnova con la Roma fino al 2025: “Devo tanto a Fonseca. Abbiamo voglia di vincere qualcosa”

Rick Karsdorp è una delle sorprese di questa stagione in casa Roma.

Dopo l’inizio di avventura in giallorossa complicata, la rottura del legamento crociato e l’esperienza in prestito al Feyenoord è tornato nella capitale con maggiore consapevolezza e voglia di dimostrare il proprio valore. L’allenatore Paulo Fonseca gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagato con prestazioni convincenti, con la società che ha deciso di prolungargli l’accordo fino al 2025.

L’olandese è soddisfatto della sua avventura e vuole raggiungere obiettivi ambiziosi con la maglia giallorossa: “Ho tanti obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. Altrimenti non avrei firmato fino al 2025. Come giocatore, il desiderio è sempre vincere un campionato o una coppa. Quindi andiamo a prendercela. Firmare fino al 2025 è una bella sensazione, perché il club mi ha dato molta fiducia. I miei primi due anni qui non sono stati positivi per me, ma è così che va il calcio. I primi anni non ho giocato molto, mentre questa stagione ho giocato quasi sempre. E alla fine ho rinnovato fino al 2025″.

Grandi meriti vanno a Paulo Fonseca, che ha creduto fin da subito nelle potenzialità del classe 95, Karsdorp spende parole al miele per il tecnico portoghese: “Il mister mi aiuta molto sul piano tecnico, tattico e mentale. Quando sono tornato dal Feyenoord quest’anno ho dovuto misurarmi con un nuovo sistema di gioco, ho dovuto imparare cosa voleva Fonseca da noi. Quindi sì, sicuramente mi ha aiutato in tutte quelle cose. E lo stesso hanno fatto anche gli altri membri dello staff tecnico, i miei compagni, tutti quanti”.