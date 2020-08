Juventus-Roma, Fonseca: “I bianconeri sono stati i più forti. Zaniolo? Non ha i novanta minuti”

La Roma chiude il campionato battendo la Juventus.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Roma, valida per l’ultima giornata di campionato: i bianconeri erano passati in vantaggio grazie al gol di Gonzalo Higuain, ma i giallorossi hanno ribaltato la gara con la rete di Kalinic e la doppietta di Diego Perotti.

Al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:

“Innanzitutto complimenti alla Juventus per la conquista del campionato: ha vinto la squadra che è stata meglio durante la stagione. Hanno meritato di vincere perché sono stati i più forti. È una vittoria importante. La squadra ha giocato con ambizione nonostante i tanti cambi. Adesso prepariamo la partita con il Siviglia che sarà difficile. È sempre importante vincere, tanto più con la Juve. Zaniolo? È stata una buona partita la sua, ma non può giocare una partita intera e l’abbiamo visto. All’intervallo era molto stanco, ma il tempo che ha giocato ha fatto molto bene. Cambio modulo? È una scelta mia, non ho parlato con i giocatori. Dopo tre sconfitte ho pensato che avevamo bisogno di maggiori certezze in difesa. Per questo ho scelto questo modulo“.