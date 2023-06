Italia U21, Bove: “La coesione del gruppo è la nostra forza. Norvegia squadra ostica”

“Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso, e avremmo potuto segnare anche più di tre gol. Nella ripresa siamo rientrati male, abbiamo preso subito un gol e poi un altro. C’è stato un momento in cui non eravamo più così sicuri di quello che stavamo facendo, poi siamo rientrati in partita e abbiamo sofferto da grande gruppo quale siamo. Questa sofferenza la vedo come un punto di forza, non era scontata”, così Edoardo Bove intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria dell'Italia U21 contro i pari età della Svizzera nell'Europeo di categoria. Il calciatore della Roma ha affrontato diverse tematiche, tra cui i suoi punti di forza: "Aggressività e capacità nei contrasti, credo di potermi definire un lavoratore. Do sempre il massimo e non mi tiro mai indietro”.