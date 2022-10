Helsinki-Roma, probabili formazioni: Mourinho con Abraham e Belotti

Un solo risultato a disposizione per la squadra di Mourinho per cercare di restare in Europa League. La Roma ha, infatti, bisogno di una vittoria per agganciare il Ludogorets, attualmente secondo nel Gruppo C. Il pareggio ottenuto contro il Betis in terra spagnola tiene, dunque, in vita i giallorossi che questa sera affronteranno alla Bolt Arena la squadra di Koskela. "Non siamo qui in gita - ha sottolineato il tecnico della RomaMourinho - se perdiamo siamo fuori. Vogliamo vincere e andare avanti in Europa League, non vogliamo tornare in Conference, dove siamo i detentori del trofeo. Il campo in sintetico non deve essere un alibi, ma giocare su questo tipo di terreno è un altro sport, cambia il gesto tecnico”.