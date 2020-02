Gent-Roma, Kluivert: “Soddisfatto della mia scelta, lavoro e sto bene. Usciti da un periodo complicato. Domani vogliamo la vittoria”

Parla Justin Kluivert.

A meno di 24 ore dal match contro il Gent, valevole per i sedicesimi di ritorno di Europa League, l’esterno d’attacco della Roma, si è espresso in conferenza stampa in merito a diversi argomenti, tra cui la propria situazione nella capitale: “Ribadisco che sono soddisfatto della mia scelta di venire a Roma. Sono qui per giocare e ogni giorno imparo dai compagni più esperti.Posizione in campo? E’ diverso da come giocavo all’Ajax. Sto lavorando e mi trovo bene. Posso fare sempre meglio e quello è l’obiettivo“.

Sul periodo negativo dei giallorossi, terminato dopo la vittoria nella sfida d’andata proprio contro la formazione belga: “E’ vero che abbiamo avuto una serie negativa e questo ci ha fatto arrabbiare molto. E’ sempre importante pensare alla partita successiva. Come ha detto il mister la stagione è una maratona. Non possiamo fermarci dopo un passo falso, penso sempre a come posso aiutare la squadra“.

Infine Kluivert dice la sua sulla gara in programma domani, fondamentale per il passaggio del turno: “Penso sempre positivo e credo nella squadra. Possibile eliminazione? Non mi sfiora questo pensiero. Vogliamo vincere anche davanti ai nostri tifosi“.

