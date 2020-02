Gent-Roma, Fonseca: “Partita fondamentale, vogliamo passare il turno. Kolarov? Le sue condizioni…”

Poco meno di 24 ore alla sfida tra Gent e Roma, valevole per i sedicesimi di ritorno di Europa League.

I giallorossi, usciti vittoriosi per 1-0 nella gara d’andata, cercheranno di portare a casa il risultato per accedere al prossimo turno della competizione. Il tecnico dei capitolini, Paulo Fonseca, ha presentato, in conferenza stampa, la gara di domani contro la formazione belga, trattando diverse tematiche:

KOLAROV – “Vediamo domani, ma Kolarov può fare tre gare consecutive. Non ci sono problemi per lui”.

PARTITA – “Sarà fondamentale. Vogliamo passare il turno. Per me dobbiamo prima concentrarci su quello che vogliamo fare domani. Dobbiamo giocare con ambizione pensando che il risultato sia sullo 0-0. Dobbiamo mettere il coraggio come con il Lecce e sappiamo che il Gent ha sempre segnato in casa e mai perso. Loro hanno grandi motivazioni. Il risultato è aperto. Se pensiamo solo a difendere sbagliamo. Noi vogliamo giocare come sempre. E’ importante fare gol e se vogliamo farlo dobbiamo giocare come sempre, nella metà campo degli avversari. Vogliamo giocare con ambizione. Penso che tutti noi sappiamo che in Europa le partite sono più aperte. Questo tipo di competizioni si giocano a eliminazione diretta. Dobbiamo capire questo, non è una maratona. Per questo le gare sono più aperte. Mi piace quando il calcio è più aperto. Noi dobbiamo pensare che è una gara importante“.

PARAGONE ROMA-ATALANTA – “Sono forme diverse di giocare la partita. L’Atalanta? Loro hanno diversi anni insieme alle spalle e pensano gioco diversamente da noi. Sono una squadra fortissima, ma io ho un’altro modo di vedere il gioco. Mi piace poi come l’Atalanta gioca, ma io ho altre idee di calcio che non sono uguali a quelle nerazzurre. Se possiamo essere più veloci in attacco? Indubbiamente. Possiamo fare ancora molto. Questa squadra è all’inizio di un progetto e possiamo migliorare molto. In futuro possiamo vedere una Roma migliore“.